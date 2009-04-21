Відкрий для себе живого Шевченка

24 квітня Національному музеєві Тараса Шевченка в Києві виповнюється 60 років. На честь свого ювілею музей експонує одну з найраритетніших частин фондового зібрання музею – особисті речі Тараса Шевченка.

Уперше в історії музею відвідувачі мають можливість на власні очі побачити особисті речі Кобзаря, якими він щоденно користувався. Тепер кожен може відчути енергетику речей, яких торкався геніальний поет і художник, відкрити для себе приватний світ великого генія.

Після смерті Шевченка його друзі й шанувальники доклали немало зусиль, щоб зібрати спадок Кобзаря в одну колекцію. Цінні речі постійно передавали з рук в руки, з однієї приватної збірки до іншої. Їх вивезли далеко на Урал під час Другої світової війни. Потім Шевченкові речі зберігали у різних збірках, поки вони нарешті опинились в Києві в Національному музеї на бульварі Шевченка.

Відвідувачі музею також отримають рідкісну можливість побачити живописний портрет Марії Горленко, який зберігається у Харківському художньому музеї і привезений до Києва у зв’язку з ювілеєм.

Наталія Клименко, директор Національного музею Тараса Шевченка, зазначає, що мета виставки – репрезентувати широкому загалу унікальні експонати з колекції музею та його філій.

– Ми хочемо поділитися з відвідувачами найдорожчим, що у нас є, і долучити їх до аури Шевченка як людини й митця, каже вона.

Виставка відкрита з 17 квітня по 31 травня:

Вівторок – неділя з 10:00 до 18:00. Каса працює до 17:00.

Понеділок - вихідний