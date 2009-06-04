У Києві відбудують Свято-Миколаївський військовий собор (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України разом із Київською міською державною адміністрацією опрацювати у двомісячний строк питання щодо відтворення у столиці комплексу споруд Свято-Миколаївського військового собору та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції.

Про це йдеться в указі від 2 червня, текст якого розміщено на на офіційному сайті глави держави.

Рішення прийнято з метою відтворення втраченої історико-архітектурної пам`ятки – комплексу Свято-Миколаївського військового собору, що має унікальну архітектурну та історико-культурну цінність.

У 1690-1696 роках коштом гетьмана Івана Мазепи на сучасній площі Слави у Києві було збудовано нову велику церкву - храм Святого Миколая. Його зводив архітектор Осип Старцев. У 1821 році храм було передано в розпорядження військового відомства. Відтоді собор став храмом-символом військової слави, і за ним закріпилася назва «Свято-Миколаївський військовий собор». Тут правили молебні в пам`ять про загиблих воїнів та в дні військових перемог.

За свідченнями сучасників, Свято-Миколаївський храм був кам`яний, одноповерховий, збудований в архітектурних формах українського бароко. Живопису й мозаїки всередині не було, але храм іконостас, різьблений з дерева, позолочений, який складався з сімох ярусів. Іконостас Миколаївського собору називали одним з найкращих у Києві. У соборі зберігалася частка мощів святителя Іоанна Златоуста.

У 1934 році Свято-Миколаївський військовий собор був зруйнований. У 1965 р. на його місці збудований Палац піонерів (Державна премія СРСР, 1967), триповерхова прямокутна споруда, розрахована на одночасне перебування 26,5 тисяч дітей (130 кімнат для гуртків і лабораторій, кіно- та концертні зали).