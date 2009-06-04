Відомий російський рок-музикант покінчив життя самогубством

У московській квартирі звів рахунки з життям лідер групи E.S.T. Жан Сагадєєв.

Фронтмена відомого хеві-метал гурту E.S.T. близько першої години ночі повішеним у квартирі знайшла його дружина. Джерело в правоохоронних органах розповіло, що музикант наклав на себе руки, задушившись телефонним дротом, прикріпленим до ручки дверей з передпокою. Зараз на місці події працює слідча група. Що стало причиною суїциду, наразі не відомо. Жан Сагадєєв створив групу E.S.T, що розшифровується як Електро Судорожна Терапія в 1988 році. Вона дуже скоро стала відомою і вже в через рік музиканти зробили турне по ФРН. А в 1991 році Сагадєєв і його група зіграли разом з AC/DC, Metallica та іншими на найбільшому концерті в історії Росії «Monsters of Rock» перед аудиторією 800 тисяч осіб. Додамо, що до останнього часу група регулярно виступала і минулого тижня E.S.T. відіграла концерт в одному з московських клубів.

В кінці червня Жан Сагадєєв і його група повинні були виступити на українському мотофестивалі. Крім того, колектив готувався до запису чергового альбому.

Эхо Москвы