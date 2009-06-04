Василь Лопата представляє виставку «Мій Гоголь»

Національний музей Тараса Шевченка (бульвар Шевченка,12) представляє виставку творів народного художника України Лауреата Національної премії України імені Т. Шевченка Василя Лопати «Мій Гоголь».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі музеї.

На виставці представлені близько 40 ілюстрацій до творів "Тарас Бульба" та "Страшна помста", виконаних у форматі чорно-білої та кольорової ліногравюри, а також картини на пейзажну тематику й автопортрети рідних і друзів художника.

Василь Лопата зазначає:

– Я щасливий, що ніби жив серед героїв Миколи Гоголя кілька років, ілюструючи «Тараса Бульбу» і «Страшну помсту». Я пишаюся його надзвичайним талантом, завдяки якому він посів почесне місце у світовій літературі, за дивовижний універсалізм стилів, жанрів і тем, за співучу, барвисту, соковиту мову, за те, що відкрив людству чарівну, прекрасну, ідеалізовану Україну, яка ще колись постане перед світом в усій своїй красі і величі.

Виставка експонуватиметься до 30 червня 2009 року.

*** Василь Лопата – заслужений художник України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка. Він є автором художнього оформлення української гривні, дипломатичного паспорта та паспорта громадянина України.