Нове приміщення Російського центру науки і культури відкриється в Києві у четвер, в церемонії візьмуть участь представники російської і української влади, повідомляє сайт центру.

"11 червня відбудеться відкриття нового будинку Російського центру науки і культури (представництва "Росзарубіжцентру"). В урочистій церемонії відкриття візьмуть участь надзвичайний і повноважний посол РФ в Україні Віктор Черномирдін, заступник голови Держдуми РФ Олександр Бабаков, заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін, керівник Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, що живуть за кордоном і з міжнародної співпраці (“Россотрудничество”) Фарид Мухаметшин, представники МЗС України, міністерства культури і туризму, київської мерії, депутати Верховної Ради, діячі культури".

Діяльність "Росзарубіжцентру" спрямована на затвердження об`єктивного уявлення про сучасну Росію, про зміст реформ, що здійснюються, та зовнішньополітичний курс країни, а також історію і культурну спадщину, повідомляє РІА "Новости".Представництва "Росзарубіжцентру" функціонують в 65 країнах, в 39 державах діють 44 центри науки і культури.

Представництво "Росзарубіжцентру" в Україні діє з 1999 року, центр науки і культури – з 2007-го.