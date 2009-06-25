В Україні заборонили прокат фільму ”Хостел-2”

Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі заборонила демонстрацію в Україні фільму "Хостел-2". Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова комісії Василь Костицький.

"Національна комісія до вчорашнього дня нічого не забороняла. Учора це відбулося вперше. Я вніс цей проект і одноголосно комісія проголосувала за те, щоб заборонити в Україні демонстрацію фільму "Хостел-2", який пропагує культ насильство й жорстокість", – заявив Костицький.

За його словами, через надмірну жорстокість фільму, комісія навіть не змогла додивитися до кінця короткі ролики з цього фільму. "Ми традиційно для членів комісії робимо заставки, які ілюструють ситуацію. І члени комісії не змогли цей фільм дивитися. Комісія звернулася до Нацради з питань телебачення і радіомовлення і до прокатної комісії Держкомкіно з проханням зняти цей фільм з можливого показу і відкликати прокатне посвідчення", – розповів Василь Костицький.

При цьому додавши, що згідно з законом, рішення комісії носять рекомендаційний характер, проте водночас вони можуть бути підставою для порушення кримінальної справи.

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