Хто буде хедлайнером фестивалю «Бандерштат–2009»

Закінчився відбір учасників концертної програми фестивалю «Бандерштат–2009». Оргкомітет визначив список гуртів, які братимуть участь у фестивалі. Його хедлайнерами будуть український гурт «Тартак» та команда з Білорусі «Mauzer». Про це повідомляє ЗІК з посиланням на прес-службу організаторів фестивалю – ВМГО «Національний Альянс».

У суботу, 8 серпня, виступатимуть такі музичні колективи: «ІншІ» (Володимир-Волинський), «Ікебана» (Луцьк), «Злам» (Київ), «Пост-Сенс» (Біла Церква), «В.О.Д.А.» (Луцьк), «Брем Стокер» (Рівне), «Де Сенс» (Львів), хедлайнери «Mauzer» (Могильов, Білорусь) та «Роллікс» (Херсон).

У неділю, 9 серпня, гратимуть: «Еффата» (Червоноград), «Хмародери» (Львів), «Спалені Вітрила» (Рівне), «Фіолет» (Луцьк), «Хуч» (Львів), «Мій Батько П’є» (Рівне), «Веремій» (Київ), «Серцевий Напад» (Чернівці-Луцьк) та хедлайнер фесту – «Тартак» (Київ).

Усі запрошені на фестиваль гурти презентуватимуть композиції, які мають проукраїнський зміст, оскільки обов’язкова умова відбору – демозапис пісні на патріотичну тематику. Принциповою вимогою також було виконання пісень українською мовою. Відбір тривав із 1 травня по 26 червня.

Винятком із правил стали зірки білоруської альтернативної сцени – гурт «Mauzer». Група виступала на таких закордонних фестивалях: «Басовишча – 2005 – 2007» (Городок, Польша), «Рок-кола – 2005» (Полоцьк, Білорусія), «Рок-корона – 2005», «Пісні свободи – 2006» (Мінськ, Білорусія), «Джинсовий фест – 2006» (Мінськ, Білорусія), «Повітря – 2007» (Петрозаводськ, Росія), «BeFree – 2008» (Львів), «Be2gether – 2008» (Нарвилішкі, Литва). Команда відвідає Луцьк не вперше. У 2007 році «Mauzer» брав участь у фестивалі «Право бути вільним».