Фестиваль «Шешори» змінив назву і покаже «нове обличчя»

11:05, 12 липня 2009
Культура
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Очікують близько 20 тисяч гостей

На фестивалі «АртПоле», який відбудеться у селі Воробіївка Вінницької області 12-18 липня, очікують близько 20 тисяч гостей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили організатори фестивалю.

За їхніми словами, у Воробіївці в останні два роки проводився фестиваль «Шешори». Організатори музично-театрального свята вирішили подарувати своєму дітищу нове ім’я - «АртПоле-2009».

«Останнім роками фестиваль почав відходити від того суто етнічного стилю, у якому були народжені «Шешори», тому ми вирішили, що настав час підкреслити нове обличчя нашого фестивалю, змінивши вслід за форматом і його назву. Крім того, це є більш коректним по відношенню до тих, справжніх, географічних Шешор, які залишились в Івано-Франківській області», - розповіла директор фестивалю «АртПоле-2009» Ольга МИХАЙЛИК.

Очікується, що велика кількість відвідувачів приїде на свято лише у два останні дні – 17 і 18 липня, адже саме тоді на великій сцені виступатимуть відомі музиканти з України, Польщі, Швеції, Росії, Білорусі, Румунії, Франції, Великої Британії та США.

П’ять попередніх днів розраховані на «корінних шешорівців». Вони будуть відведені для неквапливого відпочинку і відвідування різноманітних майстер-класів і театральних вистав, зауважила організатори.

Програмка-мапа фестивалю і ткана тасьма, яка дає можливість перебувати в таборі протягом цілого тижня, коштуватиме 100 грн., а ті, хто приїде на «АртПоле» в останні дні, зможуть за 15 грн. придбати одноденний пропуск - різнокольорові паперові браслети.

Цього року на місці проведення фестивалю працюватиме велика кількість інспекторів ДАІ, які регулюватимуть рух у Воробіївці. Також будуть облаштовані спеціальні місця для стоянки транспорту. Під’їжджати просто до фестивального містечка, як торік, водії не зможуть. Їм доведеться залишити свої машини і пройти декілька сотень метрів пішки.

На прес-конференції 10 липня О.МИХАЙЛЮК повідмила, що частина коштів від проведення фестивалю „АртПоле 2009” будуть направлені на підтримку будинку-інтернату у селі Ситківці Немирівського району Вінницької області та проведення в цьому закладі освітньо-мистецької програми, до якої долучаться цьогорічні учасники фестивалю. О.МИХАЙЛЮК також зазначила, що 13-14 липня вихованці цього інтернату матимуть можливість відвідати фестивальні майстерні.

Організаторами фестивалю виступили Вінницька обласна молодіжна громадська організація „Наше Поділля”, агенція подій „АртПоле”, Вінницька облдержадміністрація.

 

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