Майкла Джексона поховають у режимі підвищеної секретності
09:41, 03 вересня 2009Культура
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Церемонія буде закритою
Похорон Майкла Джексона пройде сьогодні на кладовищі "Форест лоун" у передмісті Лос-Анджелеса.
Як повідомляє радіо «Свобода», на закритій церемонії будуть присутні лише члени родини короля поп-музики і декілька журналістів.
За добу до похорону в районі кладовища введено режим підвищеної безпеки і секретності, зокрема, заборонено пересування і парковка автомобілів на прилеглих вулицях.
Майкл Джексон помер 25 червня через зупинку серця. Йому було 50 років. У висновку коронера Лос-Анджелеса зазначається, що співак був отруєний ліками.
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