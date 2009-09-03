Майкла Джексона поховають у режимі підвищеної секретності

Похорон Майкла Джексона пройде сьогодні на кладовищі "Форест лоун" у передмісті Лос-Анджелеса.

Як повідомляє радіо «Свобода», на закритій церемонії будуть присутні лише члени родини короля поп-музики і декілька журналістів.

За добу до похорону в районі кладовища введено режим підвищеної безпеки і секретності, зокрема, заборонено пересування і парковка автомобілів на прилеглих вулицях.

Майкл Джексон помер 25 червня через зупинку серця. Йому було 50 років. У висновку коронера Лос-Анджелеса зазначається, що співак був отруєний ліками.