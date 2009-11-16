Папа римський записав музичний альбом

Папа римський Бенедикт XVI випустив диск з 8 піснями на різних мовах, повідомляє The Daily Mail.

Альбом "Музика з ватиканської альма матер" (Music From The Vatican Alma Mater) з`явиться на полицях магазинів 29 листопада і коштуватиме 9,99 фунтів стрелінгів. Цей проект продюсує компанія Geffen.

Записані на диску пісні виконані на латинській, італійській, португальській, французькій і німецькій мовах під акомпанемент Королівського філармонічного оркестру.

Треки записані на всесвітньовідомій студії на вулиці Аббі Роуд у Лондоні. Сам понтифік у студії не з`являвся. Записи його голосу були надані радіо Ватикану.

Музику написали троє композиторів – марокканець Нур Еддін, італієць Стефано Маїнетті і британець Саймон Босуєлл. Примітно, що серед них є люди, що не сповідають католицизм. Так, Босуєлл вважає себе агностиком, Маїнетті – католик, а Еддін – мусульманин.

Монсиньор Пабло Коліно, диригент хору собору Святого Павла зазначив: "Я працював з шістьма Папами, але не чув, щоб хто-небудь з них співав так само красиво або так само добре розбирався в музиці".

Усі доходи від продажу цього альбому підуть на допомогу дітям з бідних сімей по всьому світу в здобуванні музичної освіти.

Проте Бенедикт XVI – не перший понтифік, який впокорює серця віруючих музикою. У 1982 році альбом Іоанна Павла II "Папа-пілігрим (The Pilgrim Pope) " досяг 71 строчки в хіт-парадах, а в 1994 його "Молитви по чотках" (The Rosary) потрапили на 50 місце.

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