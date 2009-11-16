У Києві пройде виставка-ярмарок робіт з каменю

20-22 листопада в Українському домі відбудеться виставка-ярмарок "Світ каменю".

На ній буде представлено великий асортимент прикрас ручної роботи, мінерали, каміння з огранкою, сувеніри з каменю та дерева, вироби народних майстрів, повідомляють організатори.

Учасники виставки прибудуть з різних регіонів України - Харкова, Дніпропетровська, Донецька, Львова, Запоріжжя, Керчі, Сімферополя, Феодосії, Коктебеля тощо.

Також на виставці буде представлено розмаїття авторських робіт і біжутерія в широкому асортименті.

Виставка-ярмарок працюватиме з 11.00 до 19.00.

"Українська правда. Київ"