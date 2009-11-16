У Києві пройде виставка-ярмарок робіт з каменю
16:01, 16 листопада 2009Культура
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Великий асортимент прикрас ручної роботи
20-22 листопада в Українському домі відбудеться виставка-ярмарок "Світ каменю".
На ній буде представлено великий асортимент прикрас ручної роботи, мінерали, каміння з огранкою, сувеніри з каменю та дерева, вироби народних майстрів, повідомляють організатори.
Учасники виставки прибудуть з різних регіонів України - Харкова, Дніпропетровська, Донецька, Львова, Запоріжжя, Керчі, Сімферополя, Феодосії, Коктебеля тощо.
Також на виставці буде представлено розмаїття авторських робіт і біжутерія в широкому асортименті.
Виставка-ярмарок працюватиме з 11.00 до 19.00.
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