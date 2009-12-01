Від інфаркту помер Мілорад Павич
08:50, 01 грудня 2009Культура
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Письменникові було 80 років
30 листопада від інфаркту помер поет і письменник Мілорад Павич, повідомило радіо і телебачення Сербії.
Письменникові було 80 років, його книги перекладені багатьма мовами. Сам він також знав російську, німецьку, французьку і кілька стародавніх мов. М.Павич працював у газетах, робив критичні дописи, писав монографії з історії стародавньої сербської літератури та поезії символізму, перекладав вірші з кількох європейських мов. У нього були роботи різними діалектами народів колишньої Югославії.
Перша поетична збірка М.Павича була видана 1967 року, проте широку популярність письменникові приніс гіпертекстовий роман "Хазарський словник" (1984).
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