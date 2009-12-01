Від інфаркту помер Мілорад Павич

30 листопада від інфаркту помер поет і письменник Мілорад Павич, повідомило радіо і телебачення Сербії.

Письменникові було 80 років, його книги перекладені багатьма мовами. Сам він також знав російську, німецьку, французьку і кілька стародавніх мов. М.Павич працював у газетах, робив критичні дописи, писав монографії з історії стародавньої сербської літератури та поезії символізму, перекладав вірші з кількох європейських мов. У нього були роботи різними діалектами народів колишньої Югославії.

Перша поетична збірка М.Павича була видана 1967 року, проте широку популярність письменникові приніс гіпертекстовий роман "Хазарський словник" (1984).