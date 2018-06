Сьогодні стартує українсько-польський фестиваль ”Jazz Bez”

З 3 по 15 грудня в українських і польських містах пройде дев`ятий міжнародний фестиваль "Jazz Bez", на якому виступлять більше 20 джазових проектів зі участі близько сотні музикантів зі США, Німеччини, Данії, Великобританії, Нідерландів, Франції, Росії, Білорусі, Польщі та України. У Львові, який є центром фестивалю, концерти відбудуться з 4 по 13 грудня.

Як повідомляє прес-служба ТЕ "Дзига", трансграничний джазовий марафон почнеться 3 грудня в Перемишлі, продовжиться у Львові, Любліні, Саноці, Тернополі, Севастополі, Луцьку та Києві, а завершиться в Івано-Франківську 15 грудня концертом відомого проекту Ігор Закус & "Z-Band".

У програмі фестивалю: Мар`яна Садовська в німецькому проекті "Borderland. Mariana Sadovska&band", зоряний проект майстрів імпровізаційної музики "Doneda - Yaremchuk - Blondi - Nakatani", група Матеуша Поспешальські "EMPE-3", проект Ігора Закуса "Z-Band", "Shockolad+PL" у супроводі оркестру "Leopolis", міжнародний проект "Avtokar" (Марк Токар, Марк Сандерс, Вацлав Зімпель, Міколай Тшаська), а також "New Bone" і "Jagodzinski Trio" (Польща), "Ad Libitum" (Україна), "Bez Spogadiv" (Нідерланди-Канада-Україна), "Happy55" і "Witnesses of фusion" (Росія), "Gurzuf" (Білорусь), "Thuillier trio" (Франція), "Auguscik-Kinior-Makaruk Trio" (США-Польша), The Hot Potato project (Єгипет), "Off-Quar-Tet" (Данія-Польща), "Mint digital" (Литва).

Цього року фестиваль представить різноманітні відтінки джазу, експериментальної і імпровізаційної музики визнаних колективів і нових проектів іменитих музикантів.

Програма джазового фесту об`єднує формати концертів у великих залах і клубних виступів. Концерти в Львові пройдуть у Львівській філармонії, театрі ім. Заньковецкої і джаз-клубі "Kvartyra №35".

