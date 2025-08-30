Серед порушень: крадіжки, грабежі, водіння в нетверезому стані, зберігання наркотичних речовин, підробка документів та організація незаконного перетину кордону.

Польські прикордонники видворили з країни 15 громадян України, які "становили загрозу громадській безпеці та порядку". Про це повідомляє RMF24.

За даними польських прикордонників, усі 15 осіб мали судимості за крадіжки, грабежі та водіння в нетверезому стані. Один із висланих перебував у списку осіб, чий в’їзд до Польщі вважається небажаним.

Крім того, серед порушень зазначають зберігання наркотичних та психотропних речовин, підробку документів та організацію незаконного перетину кордону. Висланим також заборонили в’їжджати до Польщі протягом 5–10 років.

"Польща є дружньою країною, відкритою для іноземців. Однак не буде терпимості до порушень закону, незалежно від країни походження. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації рішуче реагуватиме на такі випадки", – заявила речниця відомства Кароліна Галецька.

Українці в Польщі

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українським громадянам. Польський журналіст Марек Сієрант попередив, що через це із 30 вересня близько 900 тисяч українців у Польщі можуть втратити право на захист, легальну роботу та медичне обслуговування нарівні з поляками.

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі запевняють, що польська сторона вже працює над новим законопроєктом, який повинен урегулювати правовий статус українців.

