Уже 9 вересня Apple проведе осінню презентацію, на якій анонсує смартфони iPhone 17 та інші "яблучні" пристрої. Журналісти 9to5Mac передбачили, які старі продукти в Купертіно приберуть із продажу одразу після івенту.
У списку є і дуже свіжі пристрої, наприклад, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. Замість зниження цін їх просто приберуть з офіційних продажів. На їхнє місце прийдуть iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max.
Також Apple прибере з продажу iPhone 15 і iPhone 15 Plus. Багато експертів називають базову модель 2023 року оптимальним смартфоном бренду за співвідношенням ціна/якість просто зараз. Apple все ще офіційно продає iPhone 15 за 599 доларів на своєму сайті.
Нова лінійка iPhone, ймовірно, буде виглядати наступним чином:
- iPhone 16e від 599 доларів
- iPhone 16 від 699 доларів
- iPhone 16 Plus від 799 доларів
- iPhone 17 від 799 доларів
- iPhone 17 Air від 949 доларів
- iPhone 17 Pro від 1049 доларів
- iPhone 17 Pro Max від 1199 доларів
Крім цього журналісти вказують, що з виробництва, ймовірно, знімуть такі гаджети: Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 і AirPods Pro 2.
Очікується, що головною новинкою вересневого івенту стане iPhone 17 Air, який замінить собою не надто популярне сімейство Plus. Ключовою особливістю смартфона стане рекордно низька товщина – джерела говорять про цифру в 5,5 мм – такими тонкими айфони не були ніколи.
Також цієї осені очікується велике оновлення Apple Watch. Базова модель отримає функцію моніторингу тиску, модель Watch Ultra повернеться після дворічної літньої перерви, а нове покоління Watch SE 3 стане ще дешевшим.