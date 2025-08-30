Експерти називають iPhone 15 найоптимальнішим айфоном за співвідношенням "ціна-якість" просто зараз.

Уже 9 вересня Apple проведе осінню презентацію, на якій анонсує смартфони iPhone 17 та інші "яблучні" пристрої. Журналісти 9to5Mac передбачили, які старі продукти в Купертіно приберуть із продажу одразу після івенту.

У списку є і дуже свіжі пристрої, наприклад, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. Замість зниження цін їх просто приберуть з офіційних продажів. На їхнє місце прийдуть iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max.

Також Apple прибере з продажу iPhone 15 і iPhone 15 Plus. Багато експертів називають базову модель 2023 року оптимальним смартфоном бренду за співвідношенням ціна/якість просто зараз. Apple все ще офіційно продає iPhone 15 за 599 доларів на своєму сайті.

Нова лінійка iPhone, ймовірно, буде виглядати наступним чином:

iPhone 16e від 599 доларів

iPhone 16 від 699 доларів

iPhone 16 Plus від 799 доларів

iPhone 17 від 799 доларів

iPhone 17 Air від 949 доларів

iPhone 17 Pro від 1049 доларів

iPhone 17 Pro Max від 1199 доларів

Крім цього журналісти вказують, що з виробництва, ймовірно, знімуть такі гаджети: Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 і AirPods Pro 2.

Очікується, що головною новинкою вересневого івенту стане iPhone 17 Air, який замінить собою не надто популярне сімейство Plus. Ключовою особливістю смартфона стане рекордно низька товщина – джерела говорять про цифру в 5,5 мм – такими тонкими айфони не були ніколи.

Також цієї осені очікується велике оновлення Apple Watch. Базова модель отримає функцію моніторингу тиску, модель Watch Ultra повернеться після дворічної літньої перерви, а нове покоління Watch SE 3 стане ще дешевшим.

