Xiaomi оголосила про відкликання повербанки моделі PB2030MI потужністю 33 Вт з місткістю 20 000 міліампер. Відкликання зачепило 146 891 пристрій у Китаї через "потенційні ризики безпеки".

Згідно з джерелом, у деяких повербанках, вироблених у період із серпня до вересня 2024 року, використовували акумуляторний елемент версії 2.0 із кодом 126280 від певного постачальника. Ця батарея може становити небезпеку, хоча конкретні ризики не уточнюються.

Скоріш за все, проблеми пов'язані з нестабільною роботою батареї в умовах екстремальних температур або погоди, що може призвести до перегріву, загоряння або навіть вибуху. Чи випускали такі акумулятори для світового ринку, поки невідомо.

Власникам проблемних моделей у Китаї обіцяють повернути гроші, а за його межами рекомендують використовувати портативний зарядний пристрій з обережністю і не залишати його зарядженим на ніч.

Зазначимо, що в червні найбільші виробники зовнішніх акумуляторів, зокрема Xiaomi, оголосили масштабне відкликання своїх повербанків через потенційну загрозу безпеці. Хоча відкликання поки що не стосується міжнародних постачань, їхнім власникам в інших країнах також варто проявити обережність.

Нещодавно Xiaomi випустила бюджетний повербанк із "секретним" дисплеєм і вбудованим кабелем. У нього батарея на 10 000 мАг і потужність 33 Вт, а заряд, що залишився, показує LCD-екран.

А наприкінці вересня у Xiaomi відбудеться презентація флагманської серії Xiaomi 16. Уже підтверджено, що вони будуть першими Android-смартфонами на базі чипсета Snapdragon 8 Elite 2. Також ходять чутки про нові моделі Xiaomi 16 Pro Max і Xiaomi 16 Pro Mini.

