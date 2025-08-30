Жертви юстиніанової чуми мали майже ідентичні штами чумної палички.

Науковці розкрили таємницю першої зафіксованої в історії пандемії - Юстиніанова чума, яка виникла під час правління візантійського імператора Юстиніана I. Про це пише Interesting Engineering.

Під час дослідження міжнародна група вчених під керівництвом фахівців з Університету Південної Флориди та Атлантичного університету Флориди виявила мікроорганізм у братській могилі в стародавньому місті Джераш у Йорданії. Це прямий генетичний доказ існування чумної палички.

Місце, де було виявлено мікроорганізм, розташоване недалеко від початкового епіцентру спалаху чуми майже 1500 років тому в Східному Середземномор'ї. Вчені витягли і секвенували генетичний матеріал із восьми людських зубів, знайдених у похоронних камерах під колишнім римським іподромом у Джераші.

Відео дня

Генетичний аналіз показав, що жертви юстиніанової чуми мали майже ідентичні штами чумної палички. Це вперше підтверджує, що бактерія була присутня у Візантійській імперії між 550 і 660 роками нашої ери.

У виданні нагадали, що юстиніанова чума була руйнівною катастрофою, що забрала мільйони життів. Ця епідемія паралізувала Візантійську імперію, послабивши її адміністративні можливості.

Наступну пандемію спричинить вірус грипу - що кажуть учені

Раніше міжнародне дослідження показало, що 57% провідних експертів у галузі хвороб вважають найімовірнішою причиною наступного глобального спалаху смертельного інфекційного захворювання поширення штаму вірусу грипу.

Йон Салмантон-Гарсія з Кельнського університету, який проводив дослідження, заявив, що це твердження ґрунтується на результатах багаторічних досліджень, які засвідчили, що вірус грипу постійно еволюціонує і мутує.

Вас також можуть зацікавити новини: