Україна може отримати Patriot від ще однієї країни

Данія закуповує системи у США, щоб потім передати їх Києву.

Сполучені Штати схвалили можливий продаж Patriot для Данії, яка потім має намір передати системи протиповітряної оборони Україні. Про це повідомляє Агентство міністерства оборони США з питань військового співробітництва (DSCA).

Пакет обладнання передбачає придбання 36 ракет MIM-104E GEM-T, 20 ракет PAC-3 MSE, двох радіолокаційних станцій AN/MPQ-65, шести пускових установок PATRIOT M903A2 та інших систем, які необхідні для того, щоб батареї повноцінно функціонували.

Загальну вартість потенційного продажу оцінили у 8,5 млрд доларів.

Раніше аналогічну схему почали реалізовувати Нідерланди, які також заявили про намір передати частину озброєнь Києву для посилення його протиповітряної оборони.

Влада України неодноразово зверталася до західних союзників із проханням про додаткові системи протиповітряної оборони, які дозволили б захистити стратегічні об’єкти від ударів російських ракет.

На тлі зниження готовності Вашингтона самостійно фінансувати нові поставки, його союзники по НАТО беруть витрати на себе, купуючи американську зброю для її подальшої передачі Києву.

Раніше УНІАН повідомив, що Москва шпигує за маршрутами постачання зброї в Німеччині, використовуючи для цього дрони.

Таким чином в Росії збирають розвіддані, які можуть використати для посилення диверсій та допомоги російськиим військам.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати схвалили великий пакет військових поставок Києву. Він орієнтований на підтримку наявних в Україні систем зі США.

