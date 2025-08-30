Мета ворога полягає в тому, щоб не вступати в бій на передній лінії, а проникати за оборонні позиції.

Російські окупанти масштабували використання анти-тепловізійних плащів на фронті. Завдяки цьому вони мають можливість обходити оборонні позиції українських військових у темний час доби, повідомляє DeepState.

Аналітики розповіли, що мета ворога полягає в тому, щоб не вступати в бій на передній лінії, а проникати за оборонні позиції. Після цього окупанти заходять у тил і шукають позиції операторів БПЛА або мінометників, і вже з ними починають стрілецький бій.

У DeepState пояснили, що спеціальні плащі-накидки, які мінімізують видимість тепла, відіграють у цій стратегії важливу роль. Аналітики підкреслили, що ця тактика застосовується вже давно навіть за межами російсько-української війни. Проте саме зараз окупанти стали частіше дотримуватися цієї стратегії.

Раніше речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова поділилася, що ворог почав збільшувати кількість атак поблизу Торецька, а також накопичує ресурси біля Часівника. Вона зазначила, що окупанти щоночі заводять особовий склад в анти-тепловізійних пончо або плащах.

Росіяни провалили літню наступальну кампанію

Раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що окупанти не досягли цілей, які вони ставили перед собою на літню кампанію. За його словами, курс на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, який для противника залишається найбільш важливим, насправді досягається надзвичайно повільно.

Згурець додав, що тепер очікується початок осінньо-зимової кампанії, де росіяни намагатимуться насамперед розв'язати питання якраз із просуванням до Слов'янсько-Краматорської агломерації.

