Схоже, новий проєкт пов'яже сюжети Fran Bow і Little Misfortune.

Студія Killmonday Games, відома за інді-горорами Fran Bow та Little Misfortune, анонсувала свій наступний проєкт. Анонс був приурочений до 10-річчя оригінальної Fran Bow і, очевидно, нова гра продовжить історію ігор компанії.

У намальованому трейлері розповідь ведеться від маленької міс Невдачі, головної героїні Little Misfortune. Дівчинка розпитує Оповідача про нову пригоду, що готується для неї.

Наприкінці ролика камера переводиться на Френ Боу, яка помітно підросла з першої частини, і скелета Ітворда.

Як підтвердив сам Оповідач, гра знову буде класичним Point and Click квестом, де з'являться лис Бенджамін, він сам і міс Невдача.

Про що була Fran Bow

Fran Bow - Point and Click квест, який розповідає про дівчинку Френ Боу, що опинилася в психіатричній лікарні після жахливого вбивства її батьків. Дівчинка намагалася переконати дорослих, що маму і тата вбив демон, але їй ніхто не повірив.

Тепер Френ доведеться подорожувати різними світами, щоб помститися за своїх батьків і знайти улюбленого кота містера Опівночі.

