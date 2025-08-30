Президент України вже відреагував на подію, підозрюваного вбивцю шукають.

Національна поліція повідомила про те, що у Львові було вбито відомого громадського та політичного діяча України 1971 року народження. Голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький у Telegram підтвердив, що йдеться про Андрія Парубія - колишнього голову Верховної ради.

"Задіяні всі профільні служби. Потерпілий помер до приїзду медиків", - написав він.

Нацполіція, своєю чергою, розповіла, що на номер 102, близько полудня, надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова.

"Загиблий - відомий громадський і політичний діяч 1971 року народження", - йшлося в повідомленні Нацполіції в Telegram, до офіційної публікації імені політика.

Також у публікації повідомляється, що правоохоронці працюють над тим, щоб установити особу того, хто стріляв, і його місцезнаходження.

На подію відреагував і президент України Володимир Зеленський. "Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним і близьким", - написав він у Telegram.

Також про інцидент написав мер Львова Андрій Садовий. "Сьогодні найважливіше, щоб правоохоронні органи знайшли вбивцю і встановили всі обставини. Це питання безпеки у воюючій країні, де, як бачимо, немає абсолютно безпечних місць", - зазначив він. І також попросив журналістів із розумінням поставитися до ситуації та не звертатися за додатковими коментарями.

