Латвія з 1 вересня 2025 року запроваджує нові правила в'їзду для іноземців, включно з громадянами України. Про це повідомляють на сайті Міністерства закордонних справ Латвії.

Зазначається, що громадянам третіх країн не менше ніж за 48 годин до в'їзду в Латвію необхідно подавати онлайн-анкету на сайті eta.gov.lv. Це стосується і транзитних поїздок.

В анкеті іноземцям потрібно вказати мету поїздки, а також термін перебування, маршрут, місце проживання і дані про службу в державних структурах або участь у виборах. Подавати анкету можна тільки від свого імені.

Після заповнення анкети на в'їзд до Латвії на електронну пошту буде надіслано підтвердження. У разі відсутності анкети при спробі в'їзду до Латвії можна отримати штраф до 2000 євро.

Також нові вимоги стосуються українців з тимчасовим захистом або посвідкою на проживання в іншій країні Європейського Союзу. Анкету необхідно заповнювати навіть для короткої поїздки.

Євросоюз оновить правила в'їзду для іноземців - що відомо

Нагадаємо, що 7 липня Європарламент схвалив процедуру Entry\Exit System, яка почне діяти з 12 жовтня. З цієї дати на кордоні замість стандартного штампа в паспорті іноземцям доведеться пройти іншу процедуру - збір біометричних даних.

Надавши свої відбитки пальців, фото обличчя і закордонний паспорт, людина дасть згоду на обробку своїх персональних даних, які потім залишаться в системі. У Європарламенті заявили, що така норма дасть змогу боротися з нелегальними мігрантами, а отже гарантувати безпеку громадян Європи.

Нові правила запрацюють з 12 жовтня і за шість місяців, тобто до березня 2026 року, повністю витіснять штампи в паспортах.

Також у 2026 році планують впровадити систему European Travel Information and Authorisation System. Це спеціальний документ, який розцінюється як дозвіл перетнути кордон європейської країни. Він коштує 7 євро і видається на 3 роки.

