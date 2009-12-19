Посольство України в Польщі відсвяткувало День Сявтого Миколая

Греко-католицька парафія Успіння Пресвятої Богородиці у Варшаві (вул. Медова 16) спільно з суботньою українською школою до дня Святого Миколая запросили до Варшави п’ятеро дітей з українських родин із Вармінсько-Мазурського воєводства. Гроші на фінансування їхнього приїзду школа зібрала, організувавши у гостьовій залі церкви аукціон українських книжок, власноручних виробів, творів мистецтва та ін. Діти були залучені до почастунку учасників аукціону домашньою випічкою та гарячими напоями. У ході дводенного візиту до Варшави, діти з Вармінсько-Мазурського воєводства проживали в родинах учнів української школи. У культурній програмі – зустрічі з відомими мистцями, відвідання церкви, театру, музею, Палацу культури і науки.

Посольство запросило до себе в гості юних українців із Вармінсько-Мазурського регіону. У приміщенні представництва України на дітей чекав солодкий почастунок і подарунки від Посла України в Польщі Олександра Моцика. Діти з захопленням слухали про роботу Посольства, розпитували про Україну і розповідали про себе та свої родини. На завершення всі разом колядували і співали пісні про Святого Миколая, чиє свято в цей день відзначається в Україні.