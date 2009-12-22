У Києві відкриється виставка льодових скульптур

У сквері біля Палацу Україна 23 грудня відбудеться відкриття щорічної виставки льодових скульптур. Цього разу відвідувачів чекає справжній льодовий лабіринт, велика льодова гора й скульптури героїв мультфільму "Льодовиковий період".

Як повідомили організатори виставки, перед входом на виставку в дерев`яному будиночку поселився Дід Мороз, який зустрічатиме гостей виставки, спілкуватиметься з дітьми і роздаватиме подарунки.

У день відкриття виставки що прийшли пригощатимуть святковим глінтвейном, а деякі скульптури майстра виготовлятимуть прямо на очах у відвідувачів.

Вечірньої пори скульптури підсвічуватимуться, що створить особливий колорит і святковий настрій.

Урочисте відкриття відбудеться 23 грудня в 12:00 за адресою вул. Велика Васильківська, 103.

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