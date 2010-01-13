Американські критики вибрали кращі фільми десятиліття

Асоціація кінокритиків Лос-Анджелеса, що є однією з найвпливовіших професійних союзів американської кіноіндустрії, опублікувала список кращих картин десятиліття. Перше місце дісталося фільму "Малхолланд драйв", який зняв режисер Девід Лінч.

"Робота Лінча – це водночас і повчальна історія, і символ тріумфу справжнього мистецтва і авторського погляду в кіноіндустрії", – йдеться в коментарях, супроводжуючих список переможців.

У десятку кращих також увійшли наступні картини:

2. "Нафта" – режисер Пол Томас Андерсон

3. "Вічне сяйво чистого розуму" – режисер Мішель Гондрі

4. "Горбата гора" – режисер Лі Енг

5. "Старим тут не місце" – режисери Ітан і Джоел Коени

5. "Зодіак" – ежисер Девід Фінчер

6. "Один і два" – режисер Едвард Янг

7. "4 місяці, 3 тижні, 2 дні" – режисер Крістіан Мунджіу

7. "Володар кілець" – режисер Пітер Джексон

8. "Віднесені примарами" – режисер Хайао Міядзакі

9. "Втрачений рейс" – режисер Пол Грінграсс

9. "І твою маму теж" – режисер Альфонсо Куарон

10. "На узбіччі" – режисер Олександр Пейн.

Як видно, деякі місця в рейтингу були поділені між двома кінострічками.

У виборі кращих картин десятиліття брали участь більше 40 членів Асоціації кінокритиків Лос-Анджелеса. Їм довелося оцінити достоїнства 189 фільмів, допущених до конкурсу.

Нагадаємо, що фільм "Малхолланд драйв" був випущений в 2001 році. Головні ролі в ньому зіграли Наомі Уоттс, Роберт Форстер, Джастін Теру та інші актори.

Lenta.ru