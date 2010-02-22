Помер режисер ”Білого сонця пустелі”

У неділю, 21 лютого, пізно ввечері не стало відомого кінорежисера Володимира Мотиля. Володимир Якович Мотиль був госпіталізований 5 лютого. Бувши вдома, він знепритомнів, впав і дістав перелом шийних хребців. У лікарні у знаменитого кінорежисера також була виявлена пневмонія. Стан Мотиля, госпіталізованого в реанімацію, лікарі оцінювали як украй тяжкий.

Народний артист СРСР Володимир Якович Мотиль народився 26 червня 1927 року. Працював режисером Свердловського драматичного театру, з 1955 року - головний режисер Свердловського театру юного глядача. Як кінорежисер зняв лише 8 фільмів, перші три серед яких: "Женя, Женечка і "катюша"" (1967 рік), "Біле сонце пустелі" (1969 рік) і "Зоря принадливого щастя" (1975 рік).

У жовтні 2009 року Володимир Мотиль закінчив роботу над картиною "Багровий колір снігопаду", яка стала його останнім фільмом.