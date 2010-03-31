У Росії визнали екстремістською книгу про зв`язки росіян із сатанізмом

У Кабардино-Балкарії суд визнав екстремістською книгу "Слід сатани на таємних стежках історії" та її друге видання - в них говориться, що Росія і росіяни мають безпосередній зв`язок із сатізмом.

Як повідомляє Lenta.ru із посиланням на прес-службу Генпрокуратури РФ, автор книг стверджує, що чеченці-мусульмани повинні боротися з сатанізмом, а значить, і з Росією.

Крім того, за даними відомства, в книгах негативно характеризуються євреї.

За рішенням суду обидва видання підлягають включенню до Федерального списку екстремістських матеріалів.

Автора книг у повідомленні Генпрокуратури не названо (йдеться лише, що твори було надруковано в друкарні ТОВ Поліграфсеріс міста Прохладний).

Водночас, у різних інтернет-описах вказано, що автором Сліду сатани є якийсь Дені Баксан.

Нагадаємо, що кілька днів тому в Росії визнали екстремістською книгу Адольфа Гітлера "Майн кампф".