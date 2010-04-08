Одеським студентам заборонили читати книги Томенка

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО висловив здивування, що керівники деяких вищих навчальних закладів Одеси відмовили в презентації його книг «Історія української Конституції», «Український романтик Микола Гоголь» та «Теорія українського кохання».

Як повідомляє прес-служба М.ТОМЕНКА, про це він сказав під час інтерв’ю одеському каналу «ОК».

М.ТОМЕНКО наголосив, що «важко сказати чи керівники конкретних одеських вищих навчальних закладах, чи, можливо, Міністерство освіти заборонило читати мою книгу «Теорія українського кохання», чи, скажімо, заборонило до вивчення творчість Миколи Гоголя на території Одеської області».

Водночас, М.ТОМЕНКО зазначив, що така неоднозначна ситуація виникає вперше за багато років. «Щонайменше вперше за останні роки виникла ситуація, коли у невиборчий період університети країни не дозволяють проведення презентації книг, частина яких, до речі, рекомендована як навчальний посібник для студентів», - сказав він.