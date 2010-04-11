У Києві вперше за 20 років відкриють фонди колишнього музею Леніна

Український дім уперше за 20 років відкриє фонди колишнього музею Леніна. Виставка під назвою ВождіЛеніє, присвячена предводителеві Жовтневої революції, відкриється 20 квітня 2010 року.

Як повідомили Кореспондент.net у прес-службі Українського дому, виставка приурочена до 140-річчя з дня народження особи, яка "залишила незабутній слід в історії", і 20-річчя з того моменту, коли була демонтована і відправлена до запасників колекція Музею Леніна, а він сам змінив назву на Український дім.

Організатори зазначають, що сьогодні ставлення до фігури Леніна – полярне, і підкреслюють, що актуальність ідеї виставки – не у воскресінні Культу Вождя, а, навпаки, – у показному запереченні такого явища.

На виставці ВождіЛеніє будуть представлені:

– кращі полотна народних і заслужених художників СРСР, УРСР епохи соцреалізму на тему «Вожді» з фондів Українського будинку;

– особисті речі, подарунки і кабінет Леніна;

- спецпроекти 35 українських сучасних художників: «Якби Ленін був художником», «Ленін і любов», «Ленін і діти» і ін.

Виставка працюватиме з 20 по 25 квітня з 11:00 до 20:00. Вартість вхідного квитка – 30 грн., пільгова вартість – 10 грн.

Тим часом у Луганській області з’явилося більше 40 білбордів із зображенням Володимира Леніна, який питає у луганців: «Ну як вам живеться при капіталізмі?».

Корреспондент.net