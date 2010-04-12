Табачник хоче заборонити дефініцію ”Друга світова війна”

Міністр освіти Дмитро Табачник вважає, що в ході Великої Вітчизняної війни не було інших воюючих сторін, крім антигітлерівської коаліції і фашистської Німеччини та її союзників.

Про це він сказав під час відеомосту між Москвою, Мінськом, Києвом, Кишиневом і Єреваном, повідомляє Обком з посиланням на Українські новини.

"Переконаний, і всі колеги мене підтримають, що під час Великої Вітчизняної війни не було жодної третьої сили, була антигітлерівська коаліція і був гітлерівський Рейх і його союзники-сателіти. І ті збройні формування, які створювалися з місцевих громадян на окупованих територіях, - це колабораціоністи", - сказав міністр.

На думку Табачника, неприпустимим є той факт, що останнім часом активізувалися спроби реабілітації таких формувань.

"Розмова про колабораціоністів, вона недоречна і дика в будь-якій країні цивілізованої Європи", - сказав він.

Міністр вважає, що необхідно проявляти повагу до ветеранів ВВВ, говорити правду про події, що відбувалися в той час, і не допускати перекручування історії.

"Щоб виховати повагу молодого покоління до подвигу його прадідів і дідів, потрібно просто говорити, що були герої війни і, на жаль, були колабораціоністи", - заявив він.

Табачник також висловив думку, що той факт, що в останні роки в Україні ВВВ почали називати Другою світовою війною, є проявом неповаги до ветеранів і запевнив, що в підручниках ця війна знову буде називатися Великою Вітчизняною.

Українська правда