У Києві на аукціон виставлять особисті речі кінозірок

У Києві відбудеться доброчинний аукціон, на якому будуть виставлені раритети від радянських, російських, українських, а також світових акторів кінематографа. Про це повідомляє Корреспондент.net.

На торги будуть виставлені речі від Шерон Стоун, Джерарда Батлера, Рассела Кроу, Сильвестра Сталлоне, Енді Гарсія, Аліси Фрейндліх, Вахтанга Кікабідзе, Леоніда Куравльова, Валерія Золотухіна, Романа Балаяна, Олександра Філіпенка, Костянтина Хабенського, Гоші Куценко, Ади Роговцевої.

Аукціон під назвою Фільм! Фільм! Фільм! відбудеться в суботу, 17 квітня 2010, в недобудованому приміщенні Київського драматичного театру на Подолі (Андріївський узвіз, 20 б). Час: 15:00 -21:00.

Всі зібрані кошти будуть спрямовані на добудову театру на Подолі, повідомляють організатори.

Крім аукціону, відбудеться також прем`єра монопостановки Зона, яку представить народний артист Росії Олександр Філіппенко за однойменним романом Сергія Довлатова.

Серед запрошених гостей-меценатів: Ірина Бережна, Ірена Кільчицька, Христина Черновецька, Таїсія Повалій та Ігор Ліхута, Руслана Мороз, Вікторія Лопатецька, Олена Литвин, Віра Брежнєва, Gallina, Лев Парцхаладзе, Нестор Шуфрич, Гарік Корогодський, Петро Симоненко, Дмитро Табачник, Олексій Мочанов, Роман Балаян, Ігор і Григорій Суркіси.

Організатором аукціону виступила київський ресторатор, дружина відомого футболіста Владислава Ващука Маргарита Січкар (Ващук).

У 2008 році планувалося завершення будівництва нового, сучасного, створеного за оригінальним проектом театрального комплексу Київський театр на Подолі, яке триває вже близько 20 років. Проте на сьогоднішній день будівництво театру призупинено.

Нагадаємо, що в серпні 2009 року в Києві відбувся аукціон, на якому був виставлений секонд-хенд від українських зірок.