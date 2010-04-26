Сьюзан Бойл заспіває для Папи Римського в Шотландії

Співачка Сьюзан Бойл була вибрана Ватиканом для концерту під час майбутнього візиту Папи Римського до Шотландії. Цей візит заплановаий на вересень цього року.

Сьюзан Бойл, чий талант був розкритий під час шоу "Британія шукає таланти", виступатиме перед 150 тисячами глядачів і самим понтифіком в одному з парків Глазго.

Джерело з вищих церковних кіл сказало, що Бойл вже дала згоду на виступ.

Нагадаємо, співачка вже давно мріяла заспівати для понтифіка.

"Папа - це дуже особлива людина, - вважає зірка інтернету. - І співати для нього серед людей - це означає співати не тільки для нього, а для всіх".

Зазначимо, Сьюзан Бойл також хоче заспівати дуетом з Lady Gaga. Колишню домогосподарку Сьюзан зачарував стиль епатажної поп-діви.

"Я думаю, що Lady Gaga - це прекрасна артистка, справжня індивідуальність, і ще мені дуже подобаються її костюми, - поділилася Бойл, згадуючи останній кліп поп-діви на пісню "Telephone". - Так, я хотіла б заспівати з нею дуетом, і щоб у мене на голові теж був капелюх у вигляді телефону".

Gazeta.ua