Альбом ВВ “Були деньки” номіновано на премію “Муз-ТВ”

Новий альбом легендарного українського гурту Воплі Відоплясова “Були деньки” представлений у номінації “Кращий альбом” Російської телевізійної премії у галузі популярної музики “Муз-ТВ 2007”.

За п’ять років існування премія “Муз-ТВ” стала однією з найавторитетніших нагород у галузі російської популярної музики ця премія охоплює усі стилі і напрямки сучасної російської і західної музичної індустрії та обирає кращих.

Згідно умов, лауреатів конкурсу визначають у два етапи. Перше слово за Експертною радою, у склад якої входять журналісти, представники рекордингових компаній, актори театру й кіно, продюсери, телеведучі та інші представники різноманітних галузей культури. Саме Експертна рада і формує фінальні трійки номінантів.

Другий етап передбачає збір симпатій меломанів шляхом голосування, підрахунком результатів якого займатиметься незалежна аудиторська компанія.

“Я приємно приголомшений! Зазвичай, рівень популярності вимірюється результатами продажу платівок, - зазначив лідер гурту Олег Скрипка. - А ось щоб так, офіційно стати номінантами престижної музичної російської премії - такого ще не було. Ця новина викликає почуття, подібні до тих, які я відчув, дізнавшись, що наш альбом “Музика” полетів у Космос!”

Традиційно у квітні будуть оголошені трійки призерів у кожній номінації, а імена переможців стануть відомі на п’ятій урочистій церемонії “Муз-ТВ 2007” на початку літа у Москві.

Основні номінації премії: Краща пісня, Кращий танцювальний проект, Прорив року, Кращий поп-гурт, Кращий альбом, Кращий хіп-хоп проект, Кращий дует, Кращий виконавець, Краще концертне шоу року, Краще відео, Краща виконавиця, Кращий рингтон та ін.