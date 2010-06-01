Троїцькому не хочуть надати Мистецький арсенал

Керівництво культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал” відмовило організаторам щорічного міжнародного фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬFEST, який цього року відбудеться з 3 по 19 вересня, у наданні приміщення.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив засновник та президент ГОГОЛЬFESTу Владислав ТРОЇЦЬКИЙ.

Генеральний директор “Мистецького арсеналу” Наталія ЗАБЛОТНА повідомила В.ТРОЇЦЬКОМУ, що з 1 липня в музеї починаються будівельні роботи, у зв’язку з цим жодних заходів проводити не можна.

“Будівництво – це добре, але викинути настільки хорошу ініціативу теж не можна. Тобто все можна поєднати”, – вважає В.ТРОЇЦЬКИЙ.

“Мистецький арсенал” перебуває у підпорядкуванні Державного управління справами. Головою наглядової ради музею є екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО, але чи впливає він на ухвалення будь-яких рішень, В.ТРОЇЦЬКОМУ невідомо.

“Я не хочу вникати в хитросплетіння”, – зауважив він.

За словами засновників фестивалю, вони не очікували, що керівництво “Мистецького арсеналу” відмовить їм у наданні приміщення.

“Так, у нас немає постійного договору з “Мистецьким арсеналом”, бо часто влада міняється і дуже важко з кимсь укладати договір. Досі мені казали, що все нормально, але треба трохи почекати. Звісно, ми спланували всю програму фестивалю під приміщення “Мистецького арсеналу”. Це позиціювання виставки, цілковите забезпечення технічних райдерів театрів, колективів тощо”, - зауважив В.ТРОЇЦЬКИЙ.

За словами засновника фестивалю, суть проблеми полягає в тому, що всі престижні команди митців планують свій графік на рік-півтора, тому, звісно, усі заходи вже заплановані, усім виплачені кошти.

“Так, ми розуміємо, що “Арсенал” потрібно ремонтувати. Він знаходиться в аварійному стані, але питання полягає в тому, що з нами навіть не намагалися поговорити. Якщо було б бажання, то ремонтні роботи можна й призупинити. У зв’язку з цим ми написали відкритого листа Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ про те, що ми хочемо, бажаємо, мріємо бути корисними нашій країні. Ми хочемо працювати на імідж України, маємо бажання організовувати освітні проекти по цілій країні. Нам потрібне лише нормальне розуміння і підтримка”, – наголосив В.ТРОЇЦЬКИЙ.

Він також підкреслив, що фестиваль – це не якась політична ініціатива, а велика культурна подія.

Крім того, В.ТРОЇЦЬКИЙ заявив, що через рекламу ГОГОЛЬFESTу, пов’язану з “Мистецьким арсеналом”, його навіть викликали до прокуратури.

За словами президента фестивалю, для нього це було трохи несподівано, бо “Мистецький арсенал” – це “те місце, де родився ГОГОЛЬFEST”, тим більше, що жодної реклами цьогорічного фестивалю ще не було. “Але я дав письмову обіцянку, що ми й не робитимемо цього”. – сказав В.ТРОЇЦЬКИЙ.

У свою чергу, куратор візуальної програми фестивалю ГОГОЛЬFEST Катя БОЧАВАР зазначила, що багатьох відомих у світі митців їй вдавалося залучити до участі у цьогорічному фесті лише за умови, що їхні експозиції будуть представлені саме у “Мистецькому арсеналі”.

“Якщо трапиться так, що в нас не буде “Арсеналу”, то ці люди, які не приїдуть на фестиваль цього року, уже не приїдуть ніколи. Бо деяким художникам просто неможливо сказати, наприклад, це перенесуть сюди, тому що їхні твори задумані і створені саме для цього приміщення”, - сказала К.БОЧАВАР.