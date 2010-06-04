Стартували зйомки україно-російсько-німецького фільму про Чорнобиль

Сьогодні, 4 червня, в Україні стартують зйомки українсько-російсько-німецького фільму про аварію на Чернобольськой АЕС.

Картина одержала назву "У суботу". Режисером і сценаристом виступив російський кінодраматург Олександр Міндадзе.

"Я не досліджую в картині у прямому розумінні катастрофу, я досліджую людину, що опинилася в прикордонній ситуації, прагну зрозуміти внутрішній стан його душі. Фільм розповість про несподівану силу дрібниць, життєву повсякденність, що зачаровує, і яскраві фарби життя, яке виявляються в хвилини смертельної небезпеки", – сказав режисер в інтерв`ю РИА Новости.

Зйомки картини, за словами режисера, пройдуть під Донецьком і під Запоріжжям, вони продовжаться до 15 серпня. Виробничий бюджет картини складає $3,2 млн.

Головну роль у фільмі виконає Антон Шагін. За словами режисера, в акторському складі є відомі імена, але більше буде тих, кого глядачі відкриють для себе вперше.

"Це фільм про випробування, яке випадає моїм героям і примушує зрозуміти, що в житті є справжні цінності. Вони постають перед вибором – врятувати людей або виконати наказ і не сіяти паніку. Я адресую свій новий фільм людям, які ще не розучилися співпереживати людському горю", – додав Міндадзе.

У основі сюжету картини лежить реальна історія втечі героя, що не відбулася, з міста Прип’ять у страшну суботу 26 квітня 1986 року, коли відбувся вибух на Чорнобильській АЕС. Головний герой – Валерій Кабиш – одним з перших виявляється на Чорнобильській станції і дізнається про реальні розміри трагедії. Він вирішує спішно покинути місто, але життя не відпускає його, зв`язавши життєвими дрібницями, немов путами.

Нагадаємо, що про плани зняти фільм «У суботу» в лютому 2010 року.

Проте «У суботу» – не єдиний кінопроект про Чорнобиль, запланований на найближчий час. Раніше повідомлялося про плани французького режисера зняти фільм про Чорнобиль , головну роль у якому повинна зіграти українська актриса, що прославилася на весь світ Ольга Куриленко.

Кореспондент.нет