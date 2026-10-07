В Україні подешевшала валюта: який курс долара і євро 7 жовтня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,69 грн, а євро – 50,22 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 7 жовтня, знизився на 14 копійок і складає 45,22 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,69 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 2 копійки і становить 50,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,22 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,04 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,85 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,00 грн/євро, а курс продажу - 50,75 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 7 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,95 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,64 гривні за один євро, тобто гривня втратила 16 копійки.

Аналітики інвестгрупи ICU зазначили, що НБУ у вересні продав рекордний обсяг валюти – 5,5 мільярда доларів, що стало історичним максимумом Водночас у жовтні регулятор, імовірно, продовжить стримувати різку девальвацію гривні, але поступово наближатиме курс долара до 45,8 грн.

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