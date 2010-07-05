"Свірж" опублікував свою програму

Протягом трьох днів на фестивалі "Свірж" виступлять фольк- і рок-гурти, пройдуть майстер-класи з танців народів світу. Заплановані численні виступи вуличних театрів і фаєр-виконавців, а також нічна дискотека на березі Київського моря.

Як повідомили організатори заходу, у перший день фестивалю відкриється перша з трьох майданчиків – "Сцена біля моря", а також майстер-класи і дитячий майданчик. У другий і третій день дійство розвернеться ще на двох майданчиках – головній сцені (World Music) і рок-сцені.

На головній сцені 31 липня і 1 серпня виступлять представники фольку та інструментальної музики: "Сузір‘я" (Одеса), "Вербиченька" (Харківська область), "Мамкині Буси" (Білорусь), "Божичі", "Папа Карло" (Харків), "Вій", "Тельнюк: Сестри", "Big second", "Chess Acoustic" (Рівне), "Внутрі звуку", "Тарута", СЮР і Котить Chilly.

На рок-сцені можна буде побачити й почути групи "Верлібена" (Сімферополь), "Switch On The Light" і "YouCrane" (Київ), "Майжеколір" (Запоріжжя), "Андерсон", "Атрактор" (гурт Олександра Піпи), "Ми100", "Cashemir", "Ті, що падають вгору" (Тернопіль), "Трансформер" (Полтава).

На "Сцені біля моря" протягом трьох днів під керівництвом досвідчених інструкторів можна буде навчитися східним і білоруським танцям, сальсі, бачаті і ча-ча-ча, афро-кубинським, ірландським і середньовічним танцям, а також українському традиційному танцю.

Фестиваль культур народів світу "Свірж" відбудеться з 30 липня по 1 серпня на території гірськолижного комплексу "Вишгора", що в 15 км. від Києва.

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