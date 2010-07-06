Ван Дамм оселився в Києві

Американський актор Жан-Клод Ван Дамм купив квартиру в Києві.

Про це повідомляє Газета.ua з посиланням на помічницю Ван Дамма Ірину, яка паралельно працює перекладачем актора.

"Ван Дамм тепер не живе в готелі. У нього є власна квартира. Її актор купив місяць тому, - наводить видання слова помічниці зірки. - У Києві він зупинявся тільки в 5-зірковому готелі Hyatt".

Співрозмовниця видання також розповіла, що минулого місяця Ван Дамм жив з українською подругою Оленою та її батьками в Кривому Розі "і дуже сподобався її родині".

"Я ніколи не бачила, щоб Олена і Ван Дамм сварилися, вона образилася на нього один раз, коли той не взяв її на Канський кінофестиваль. На червоній доріжці він фотографувався зі своєю законною дружиною актрисою Гледіс Португез. А коли повернувся в Україну, подарував Олені море квітів, виправдовувався, що поїхав з Гледіс, тому що цього вимагає їхній контракт і Олена пробачила ", - розповіла помічниця зірки, передає Газета.ua.

Тим часом минулого тижня в ЗМІ з`явилася інформація про те, що Ван Дамм побив свою українську кохану, коли вони жили в готелі й розбив готельне майно на суму 30 000 гривень.

Нагадаємо, що Ван Дамм приїхав до Києва знімати новий фільм "Вежа", де він повинен виступити в ролі режисера і виконавця головної ролі. 4 березня актор дав прес-конференцію, під час якої розповів про зйомки фільму і пообіцяв підняти український кінематограф на новий щабель.

Однак, за даними ЗМІ, зйомки фільму "Вежа" перенесли на серпень через нестачу грошей.