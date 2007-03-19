В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Запуск у виробництво україно-американського фільму "Бабин Яр". Колоборація українського кіновиробництва з Голівудом”, присвячена запуску у виробництво україно-американського фільму "Бабин Яр". Учасники: Віктор Приходько – продюсер, Україна (компанія "ПРО-ТВ"), Гарольд Бейкер – кінорежисер, США ("Море кохання", "City Hall", "Меркурій у небезпеці"), Анатолій Фрайдіс – продюсер, США ("Список Шиндлера", "Боб Ділан"), Фелікс Клейман – продюсер, Росія (голлівудські фільми А.Кончаловського "Коханці Марії", "Потяг-втікач", "Танго і Кеш") (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 8 050 351 70 55, e-mail: osa@base.1plus1.net . Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.