Рутгеру Хауеру сподобались українці

До України на перший Одеський міжнародний кінофистеваль завітав відомий голлівудський та європейський кіноактор Рутгер Хауер.

Під час прес-конференції, присвяченій видкриттю кінофестивалю, Рутгер Хауер зізнався, що відкрив для себе Україну як країну.

- Досі я нічого не знав про вашу країну, - розповідає актор. – Лише іноді чув всілякі дурниці в новинах. Але краще побачити все самому. І я побачив, що Україна – це чудове поєднання різних стилів, а Одеса – порт і вікно у Європу. Сподобались мені українці – вони симпатичні.

Також актор розповів про свою роботу над новою стрічкою з Ентоні Хопкінсом, де Хауер виступає режисером, зазначивши, що це саме та стрічка, яку він хотів зняти набільше. У рамках Літньої кіношколи Одеського кінофестивалю Рутгер Хауер проведе майстер-клас, присвячений режисурі та акторській майстерності.

- На жаль, цього року фестиваль не зможе відвідати Жерар Депардьє, - каже президент ОМКФ Вікторія Тігіпко. – Справа в тому, що вчора він вже втретє за своє життя потрапив в аварію на своєму мотоциклі і сьогодні зранку актора прооперували. Тож із французьких представників нас відвідає режисер Грегуар Колен.

Також В. Тігіпко зазначила, що зараз специфічний етап у кінематографії – в ньому стало важко виділити жанр, але разом з тим акцент ставиться на емоційності. Саме за цим критерієм і відбирались фільми до конкурсної програми кінофестивалю.

За словами В. Тігіпко, фестиваль покликаний звернути увагу на молодих та перспективних режисерів, відновити й підняти кіноіндустрію України.

- Одеський кінофестиваль об’єднує гарний коньяк та гарне кіно, - відзначає Євген Черняков, представник торгової марки “Шустов”, головного спонсору кіноподії.

Фільм-відкриття кінофестивалю “Серцеїд” стане прем’єрою в СНД. Закриватиме фестиваль стрічка “Людина біля вікна” з Юрієм Стояновим.

Катерина Зінов`єва