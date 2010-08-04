Дружина Миколи Мозгового очолила Палац Україна

10:09, 04 серпня 2010
Культура
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Була заступником  з творчих питань

 Віолетта Мозгова, дружина українського співака і композитора Миколи Мозгового, призначена на посаду виконуючої обов`язки гендиректора Національного палацу Україна.

Про це повідомляє ЛІГАБізнесІнформ з посиланням на представника з приймальні гендиректора НД Україна. 

До останнього часу Віолетта Мозгова обіймала посаду заступника генерального директора з творчих питань. Гендиректором НД Україна був Микола Мозговий. 

НД Україна перебуває у віданні Державного управління справами, яке і займається кадровими питаннями в цій організації. 

Нагадаємо, що народний артист України Микола Мозговий помер 30 липня 2010 року. 1 серпня Мозгового поховали на Байковому кладовищі. 


 

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