Дружина Миколи Мозгового очолила Палац Україна

Віолетта Мозгова, дружина українського співака і композитора Миколи Мозгового, призначена на посаду виконуючої обов`язки гендиректора Національного палацу Україна.



Про це повідомляє ЛІГАБізнесІнформ з посиланням на представника з приймальні гендиректора НД Україна.



До останнього часу Віолетта Мозгова обіймала посаду заступника генерального директора з творчих питань. Гендиректором НД Україна був Микола Мозговий.



НД Україна перебуває у віданні Державного управління справами, яке і займається кадровими питаннями в цій організації.



Нагадаємо, що народний артист України Микола Мозговий помер 30 липня 2010 року. 1 серпня Мозгового поховали на Байковому кладовищі.





