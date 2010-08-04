Софія Київська може потрапити в «чорний список» ЮНЕСКО

Національний заповідник "Софія Київська" може потрапити до "чорного списку" ЮНЕСКО, пише сьогодні видання "Коммерсантъ-Украина".



До списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні входять Національний історико-культурний Києво-Печерський заповідник (Києво-Печерська лавра), Національний заповідник "Софія Київська", історичний центр Львова, букові ліси у Карпатах і частина геодезичної дуги Струве, що проходить через територію країни.



Включення об`єктів до списку культурної спадщини ЮНЕСКО сприяє їх популяризації й забезпечує пріоритетність при залученні фінансових коштів для підтримки їх в належному стані.



За інформацією газети, Комітет світової спадщини ЮНЕСКО на 34-й сесії, що проходить зараз в Бразилії, відмовився включити Андріївську церкву і церкву Святих Кирила і Афанасія Александрійських до списку світової культурної спадщини. За словами прес-секретаря ЮНЕСКО Сью УЇЛЬЯМСА, Україна не надала достатньої кількості інформації про ці об`єкти. "Тому ми дали українській стороні час для підготовки матеріалів", - пояснив С.УЇЛЬЯМС. У Національній комісії України у справах ЮНЕСКО повідомили, що знають про рішення сесії, але коментувати його відмовилися, пославшись на відсутність офіційних документів.



Як відзначив С.УЇЛЬЯМС, в ЮНЕСКО також розглядають можливість внесення Національного заповідника "Софія Київська" в так званий чорний список об`єктів, що перебувають під загрозою руйнування. Причиною цього є зведення елітних житлових будинків на вулиці Гончара і Пейзажній алеї. Ці вулиці розташовані в прилеглих до заповідника буферних зонах, тому будівництво там заборонене. Супротивники зведення житлового будинку на Пейзажній алеї добилися зупинки будівництва, проте представники компанії-забудовника заявляють, що не мають наміру відмовлятися від своїх планів.



Якщо після внесення "Софії Київської" до чорного списку забудова буферних зон не припиниться, заповідник може бути виключено зі списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Крім того, у разі включення "Софії" до чорного списку, згідно з правилами ЮНЕСКО, в реєстр світової спадщини не можна буде додати будь-які інші об`єкти, розташовані на території України.



Водночас керівники заповідника переконані, що "Софія Київська" не потрапить до чорного списку. "Нещодавно до нас приїжджала комісія ЮНЕСКО, яка засвідчила, що "Софія" перебуває в цілісному і автентичному стані, так що розмови про її внесення до чорного списку позбавлені підстав. Це непорозуміння", – заявили в керівництві заповідника.



З цією думкою не згодні супротивники забудови буферної зони "Софії Київської". "На жаль, плани ЮНЕСКО дійсно можуть бути втілено в життя, оскільки будівництво на прилеглих до заповідника територіях велося і ведеться абсолютно незаконно і псує зовнішній вигляд столиці", - сказав організатор численних пікетів проти забудови буферної зони заповідника, голова громадської організації "Порядок і достаток" Олександр МІСЮРА.

