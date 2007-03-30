Прес-конференція з нагоди проведення Четвертого міжнародного фестивалю документального кіно про права людини

Прес-конференція з нагоди проведення Четвертого міжнародного фестивалю документального кіно про права людини „Український контекст”. Фестиваль розпочнеться фільмом „Спали прапор” італійського режисера Клаудіо Лаццаро Учасники: продюсер фестивалю Геннадій Кофман, начальник ГУ культури й мистецтв КМДА Світлана Зоріна, директор програм МФ „Відродження” Роман Романов, член правозахисного журі з Білорусі Олег Гулак (Будинок кіно, вул..Саксаганського, 6, конференц-зал). Урочисте відкриття Фестивалю (там само). Телефон: 8-067-406-25-41, e-mail: reporter@helsinki.org.ua.

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