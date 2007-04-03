В УНІАН відбудеться Відкрита платформа для дебатів про сучасну культуру, Щотижневі посиденьки в УНІАН на тему: “Література для дітей: красиве і корисне, чи шкідливе і бридке?” 11-14 квітня у Львові відбудуться Перший в Україні Міжнародний науковий симпозіум «Візуалізація образу дитини у літературі» та Книжкова виставка «Дітям». Організаторами заходів є Львівський національний університет ім.І.Франка, Мистецьке об’єднання «ДЗИҐА» та Громадська організація «ФОРУМ ВИДАВЦІВ». Учасники: Олександра Коваль, президент Громадської організації «ФОРУМ ВИДАВЦІВ», Леся Воронина, письменниця, перекладачка і журналістка, Сергій Іванюк, головний редактор журналу «Однокласник», письменник, Наталія Жлуктенко, професор, КНУ ім. Т. Шевченка, Борис Шалагінов, професор, НаУКМА. Модератори: Ксенія Сладкевич і Петро Мацкевич, MSBrand Corporation (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 486-03-30, 8-050-372-92-00, pr@msbrand.net. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.