Забужко презентувала ненадруковану книгу

У рамках 17 Форуму видавців у Львові відбувся творчий вечір письменниці Оксани Забужко.

Як повідомляє «Главред», виступ розпочався короткою презентацією книжки «Вибраного листування» Оксани Забужко і Юрія Шевельова, яка на превеликий жаль авторки не встигла вийти друком до Форуму.

«Добра література завжди йде попереду реальності, письменник має бачити свого читача на кілька років вперед», - переконана письменниця.

Пані Оксана читала вірші і розповідала про свій роман «Музей покинутих секретів». Над цим твором вона працювала не один рік. Це своєрідний сучасний епос про Україну, події якого охоплюють період від 1940-х років до весни 2004-го.

Було багато різноманітних запитань і про літературу, і про політику. Забужко говорила про свою участь в акції під стінами СБУ у Києві на підтримку львівського історика.

