У Києві відбулася прем`єра фільму ”Україна. Становлення нації”

У Києві відбулася світова прем`єра фільму Єжи Гоффмана "Україна. Становлення нації".

Єжи Гоффман показав у Києві 3 і 4 частину своєї нової документальної стрічки "Україна. Становлення нації". Сам режисер свою роботу називає "коротким курсом історії України", і про всяк випадок підкреслює, що кожен історик, а тим більше художник має право бути суб`єктивним.

Спочатку фільм замислювався як документальна трилогія, але матеріал, бажання і гроші вистачило на 4 серії. До речі, картину Єжи Гоффман знімав на свої кровні. На питання, навіщо йому це потрібно, майстерлише знизує плечима: по-перше, покійна дружина - киянка, по-друге, польська та українська історія так тісно і трагічно переплелися, що попорпатися у всіх цих фактах і мотивах більш, ніж цікаво.

Гоффман старався тактовно подати найбільш спірні історичні моменти - відносини Києва з Москвою і, звичайно ж, з Варшавою. Після українців фільм побачать поляки, а що ж до Росії, Гоффман не впевнений, що там приймуть його картину.

Гоффман: "Для людей, які звикли до того, що Україна не є ні чим іншим, як тільки маленькою частиною Росії - Малоросією - це не прийнятно. Незалежність України була найбільшою несподіванкою не тільки для України, але і для Заходу".

Зараз у роботі четверта й вже остання серія фільму. У цьому Гоффман абсолютно впевнений, втім, як і в тому, що 5-у серію про новітню історію країни повинні знімати самі українці. А режисер має намір повернутися до ігрового кіно в себе на батьківщині. І не виключено, що його новий фільм знову буде історичним.

За матеріалами Подробиць