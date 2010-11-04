11-17 листопада відбудеться Тиждень іранської культури в Києві

У Києві, в Українському домі, з 11 по 17 листопада відбудеться Тиждень іранської культури.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив Надзвичайний та Повноважний посол Ісламської Республіки Іран в Україні Акбар ГАСЕМІ-АЛІАБАДІ.

"У рамках Тижня іранської культури широкому загалу буде представлений такий вид декоративно-прикладного мистецтва як інкрустація по дереву, позолоти, будуть проведені майстер-класи для тих, хто бажає ознайомитися з традиційними для Ірану видами мистецтва", - сказав А.ГАСЕМІ-АЛІАБАДІ.

За його словами, у рамках Тижня іранської культури також будуть представлені досягнення Ірану в театральному та кінематографічному мистецтві.

Іранський посол також повідомив, що у рамках Тижня культури планується підписання Меморандуму про співпрацю України та Ірану в бібліотечній справі.

"У Тегерані на початку наступного року планується провести Тиждень української культури та мистецтва. Такі заходи сприяють подальшому розвитку взаємин обох країн", - вважає А.ГАСЕМІ-АЛІАБАДІ.