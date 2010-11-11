У київській мерії обіцяють повернути музеям усі картини, які знайдуть

Картини Музею історії міста Києва, надані столичній мерії, буде повернуто до фондів музею.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, Головне управління культури КМДА звернулося до Управління справами КМДА з проханням провести інвентаризацію наявних у приміщеннях мерії художніх полотен, що були передані з фондів Музею історії Києва для оформлення кабінетів керівництва міста.

За інформацією Головного управління культури, з 1992 до 2006 року Музей історії міста Києва передавав КМДА художні роботи для оформлення приміщень мерії. Прийом і передача експонатів здійснювалися у відповідності до діючих нормативних документів, сказали у прес-службі, підкресливши, що впродовж останніх років більшість робіт було повернено. Деякі роботи досі залишаються в приміщені міської адміністрації і після проведення інвентаризації будуть повернені до музею, запевнили в КМДА.

При цьому в мерії нагадали, що з 15 листопада 2007 року до 15 червня 2008 року за наказами Головного управління культури і мистецтв у Музеї історії міста Києва була проведена звірка наявності з обліково-фондовою документацією музейних предметів групи «Живопис».

Під час цієї звірки не виявлено 111 живописних робіт. За цим фактом відділом міліції Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу.

Зважаючи на ситуацію, яка склалася, працівники Музею історії міста Києва розпочали повну звірку наявності музейних предметів з обліково-фондовою документацією, у результаті якої наприкінці 2008 року було знайдено 56 музейних предметів. Робота над пошуком ще 55 робіт триває.

Наразі, крім групи збереження «Живопис», проведено також звірку наявності групи збереження «Стародруки» з фотофіксацією, розпочато звірку наявності групи збереження «Графіка» та колекції Григорія Світлицького, поінформували в КМДА.

Як повідомлялося, 8 листопада газета «Сегодня» з посиланням на Музей історії Києва і дані аукціону «Корнер» написала, що у Київській мерії «загубилися» чотири картини відомого українського художника Сергія ШИШКА. Середня вартість однієї роботи - 50 тис. дол., однак може сягати і 100 тис. доларів.

За інформацією видання, «Музей історії Києва, у фондах якого зберігалися ці картини, передав 6 робіт для прикрашання кабінетів команди Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - одразу після виборів 2006 року. Проте нещодавно, коли співробітники Музею проводили інвентаризацію, їх на місці не виявилося».

Як розповіла головна хранителька Музею історії Києва Людмила СУРГАЙ: «Я сама пішла по кабінетах урядовців шукати картини. На мене топали ногами, кричали, мовляв, як ви смієте вриватися у кабінет. А що робити, якщо вони перевішували картини з кабінету в кабінет і ніде не фіксували це! Однак з шести цінних картин я знайшла лише дві - в кабінетах Олеся ДОВГОГО, автор - Хвостов. ДОВГИЙ їх вже повернув музею. Решту - чотири відомого художника Сергія ШИШКА - я так і не знайшла”.