ESTHETIC EDUCATION випустив новий альбом WEREWOLF

23 квітня на полицях музичних магазинів України з`явився новий альбом групи Esthetic Education під назвою WEREWOLF. Альбом виданий рекординговой компанією Lavina Music. Нова пластинка стала результатом дворічної роботи Луї Франка, Юрія Хусточки й Дмитра Шурова в Лондоні, Києві й Москві. WEREWOLF включає 12 пісень, а відкриває альбом популярна композиція Unbelievable, що увійшла в саундтрек фільму Алана Бадоєва Orangеlove.

Усі треки пластинки витримані в одному настрої – романтичному й трагічному одночасно. На думку самих учасників групи, WEREWOLF – не просто новий етап творчості Esthetic Education, а в певному значенні перший справжній альбом групи.

Дмитро Шуров один з учасників Esthetic Education, зокрема, зазначає, що WEREWOLF – це перша повноцінна пластинка групи. Всі пісні об`єднані загальним настроєм і загальним саундом. Не дивлячись на те, що у нас вже були три релізи, жодна з наших робіт не продемонструвала можливості Esthetic Education повною мірою: Face Reading був своєрідною «пробою пера», на синглі було мало пісень, Live at Ring був концертним альбомом зі всіма супутніми особливостями «живого звучання». На альбомі WEREWOLF ми нарешті добилися того, чого хотіли. Шкода тільки, що довелося викинути декілька сильних пісень, які не підходили за настроєм. Зате вийшов дуже монолітний концептуальний альбом».

Колишній учасник групи «Океан Ельзи» Юрій Хусточка вважає, що «Esthetic Education грає музику без меж, як географічних, так і стилістичних».

Запис нового альбому Esthetic Education проходив в знаменитій Brick Lane Studio. Саме тут на світ з`явилися багато композицій таких легендарних артистів сучасності, як Queen, INXS, The Clash, Madonna і Seal.

Луї Франку, Юрієві Хусточці й Дмитру Шурову вдалося не тільки відчути і передати унікальну атмосферу лондонської студії, але і попрацювати на апаратурі, що залишилася в спадок від великих музикантів 70-х. Зокрема, пісні Regret і Broken Arrow були записані на старому роялі Фреді Меркьюрі. А щоб добитися певних нюансів звучання, композиція Resonance частково писалася у старовинному англійському костьолі.

У роботі над альбомом взяли участь і запрошені музиканти: соліст групи «Крихітка Цахес» Каша Сальцова заспівала бек-вокали в композиції Butterfly, Віктор Маркович записав партію акордеона в пісні The King is Dead, Вадим Никитан з групи Mad Heads XL виконав партію труби в Ordinary Saturday, а відомий фольк-музикант Дмитро Флорович у пісні Unbelievable зіграв на інструменті під назвою «коза-дуда» (український аналог волинки).

13 травня у київському клубі Privilege (колишній «Зелений театр», Паркова алея) відбудеться концерт – презентація альбому WEREWOLF, на якому Esthetic Education представлять нові пісні шанувальникам і представникам ЗМІ.