В Українському центрі народної культури “Музей iм.Iвана Гончара” відбудеться заключний етап мiжнародного свята Екологiя спiлкування

В Українському центрі народної культури “Музей iм. Iвана Гончара” відбудеться заключний етап мiжнародного свята Екологiя спiлкування - Мистецький фестиваль "Вiдчуй смак рiдної мови" . Учасники: етно-роковий гурт "Вогнесмiх", й "Вуанагрес", кобзарi, Тарас Компанiченко з України та Юрко Фединський з Америки, казкар Сашко, лiрник і бард Сергiй Сольоний, польськi й нiмецькi, росiйськi та французькi митцi. Почесний гiсть Жан-Марк Леклерк (Францiя) (вул. Сiчневого повстання 29). Телефони: 587-62-97, 8-066-758-40-17, 8-050-330-22-87, info@interkulturo.info>, www.interkulturo.info.

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